Рязанский СК возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти

Скопинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области в отношении 53-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Следствием установлено, что 27 июля 2025 года подозреваемый в совершении иного преступления доставлен сотрудниками полиции в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования. Находясь на территории учреждения, подозреваемый также совершил административное правонарушение. Будучи недовольным требованием одного из полицейских о прекращении противоправных действий и желая воспрепятствовать его законной деятельности, мужчина умышленно причинил сотруднику полиции телесное повреждение.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.