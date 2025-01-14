Рязанский Штаб общественной поддержки «Единой России» подвел итоги работы за 2024 год

Штаб общественной поддержки «Единой России» в рязанской области подвел итоги работы за 2024 год.

В рамках работы XXII Съезда партии Штабу было присвоено второе место среди всех регионов. В 2024 году на базе Штаба было проведено 1750 мероприятий и успешно реализовано множество интересных проектов:

активно развивали «Женское движение Единой России» в Рязанской области и вносили законодательные инициативы,

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формировали и отправляли гуманитарный груз и волонтерские группы в Луганскую и Донецкую области, а также в приграничные районы,

каждую среду на базе Штаба проходит «Проектная среда» — вместе с экспертами участники пишут проекты, подают заявки и реализовывают гранты,

при поддержке губернатора Рязанской области Павла Малкова и регионального министерства территориальной политики успешно реализуется полюбившийся многим жителям Рязани проект «День муниципалитета»,

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на базе Штаба проходили занятия для старшеклассников и студентов в рамках школы «Вежливый самокат», также лекции были организованы в детских лагерях и вузах,

Штаб общественной поддержки «Единой России» стал одним из партнеров социально-значимого проекта «Рязань — город трудовой доблести»,

был проведен цикл лекций «Урок безопасности дорожного движения» для водителей автобусов образовательных организаций и родителей.

— Все наши результаты стали возможными благодаря нашей совместной продуктивной работе. И сегодня мы пригласили самых близких нам друзей и партнеров, чтобы сказать спасибо, пообщаться в теплой, дружеской атмосфере и наметить совместные планы на 2025 год, — подчеркнула заместитель секретаря Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель Штаба общественной поддержки, депутат Рязанской областной Думы Елена Синица.

В рамках встречи прошло награждение партнеров Штаба общественной поддержки «Единой России».

Благодарственные письма от Рязанской областной Думы были вручены:

— главному специалисту Комитета по делам молодежи Рязанской области, грантовому эксперту Наталье Алешиной,

— амбасадору «Росмолодежь.Гранты», грантовому эксперту Алевтине Белоглазовой,

— руководителю Благотворительного фонда «Рука помощи» Елене Самсонкиной,

— директору «Центра детского творчества «Стрекоза» Елене Чудаковой,

— сотруднику Рязанской региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Ольге Зоткиной.

Благодарственными письмами от Штаба общественной поддержки «Единой России» были награждены:

— директор Центра социально-психологической помощи, просвещения, научной и культурной деятельности «АВА» Анна Алёшичева,

— директор Рязанского областного дворца культуры и искусства Юлия Долматович.