Понедельник, 16 декабря, 2024
На главнуюНовостиНовости Рязани и области

Рязанский Штаб общественной поддержки «Единой России» стал вторым в России

Дата публикации

Алексей Самохин

По итогам работы 2024 года Штаб общественной поддержки «Единой России» в Рязанской области стал вторым среди Штабов всей страны.

В рамках XXII Съезда партии «Единая Россия» прошло совещание с руководителями региональных отделений, Штабов общественной поддержки и Региональных общественных приемных, во время которого были подведены итоги работы за год.

По итогам 2024 года Штаб общественной поддержки «Единой России» в Рязанской области стал вторым среди Штабов всей страны. Всего на территории Российской Федерации работают 78 федеральных и 3 местных Штабов общественной поддержки.

Рязанский Штаб общественной поддержки «Единой России» стал вторым в России
Рязанский Штаб общественной поддержки «Единой России» стал вторым в России

— Хочу поблагодарить всех наших друзей, партнеров и коллег за такой высокий результат. Без вашей помощи и поддержки это было бы невозможным. Уверена, что в следующем году наша эффективная работа будет продолжена, и мы сможем реализовать еще больше интересных проектов, — подчеркнула заместитель секретаря Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель Штаба общественной поддержки, руководитель Региональной общественной приемной, депутат Рязанской областной Думы Елена Синица.

Также была отмечена работа Региональной общественной приемной в Рязанской области.

Елене Синице была вручена Благодарность от председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева за добросовестный труд, эффективную работу и личный вклад в развитие Региональной общественной приемной.

Новости рубрики
Новости Рязани и области

Рязанка Людмила Ягидарова получила партийный билет на XXII Съезде «Единой России»

Людмила Ягидарова — уроженка села Захарово Захаровского района Рязанской области. Вдова Героя России Дениса Ягидарова.
Новости Рязани и области

Павел Малков сообщил о поступлении в Рязань пяти новых троллейбусов «Адмирал»

В Рязани продолжается обновление общественного транспорта. Губернатор Павел Малков сообщил, что регион получил пять новых...
Новости Рязани и области

В Рязани обсудили итоги проекта «Рязань – город трудовой доблести»

Проект стартовал в сентябре этого года, его участниками стали около 1000 рязанских школьников из 35 школ города.