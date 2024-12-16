Рязанский Штаб общественной поддержки «Единой России» стал вторым в России

По итогам работы 2024 года Штаб общественной поддержки «Единой России» в Рязанской области стал вторым среди Штабов всей страны.

В рамках XXII Съезда партии «Единая Россия» прошло совещание с руководителями региональных отделений, Штабов общественной поддержки и Региональных общественных приемных, во время которого были подведены итоги работы за год.

По итогам 2024 года Штаб общественной поддержки «Единой России» в Рязанской области стал вторым среди Штабов всей страны. Всего на территории Российской Федерации работают 78 федеральных и 3 местных Штабов общественной поддержки.

— Хочу поблагодарить всех наших друзей, партнеров и коллег за такой высокий результат. Без вашей помощи и поддержки это было бы невозможным. Уверена, что в следующем году наша эффективная работа будет продолжена, и мы сможем реализовать еще больше интересных проектов, — подчеркнула заместитель секретаря Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель Штаба общественной поддержки, руководитель Региональной общественной приемной, депутат Рязанской областной Думы Елена Синица.

Также была отмечена работа Региональной общественной приемной в Рязанской области.

Елене Синице была вручена Благодарность от председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева за добросовестный труд, эффективную работу и личный вклад в развитие Региональной общественной приемной.