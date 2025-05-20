Рязанский шоколад, молочные продукты и мука появятся на полках китайских магазинов

В рамках деловой программы международной выставки SIAL China 2025, которая проходит 19 – 21 мая в Шанхае, рязанская делегация во главе с губернатором Павлом Малковым при участии заместителя председателя правительства региона Юлией Шваковой провела ряд встреч с руководством Китайской торговой палаты по экспорту и импорту продуктов питания.

Ключевым итогом переговоров стало обсуждение расширения присутствия продукции Рязанской области в розничных торговых сетях КНР. Рязанская сторона обозначила заинтересованность в участии региональных производителей и предложила формировать полки под единым брендом «Продукты Рязанского края». Об этом сообщила на своей странице в соцсети заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова: «На сегодняшний день в Китае в рамках совместного российско-китайского проекта открыты магазины российских товаров в Чэнду и Шэньчжэне, планируется открытие еще двух магазинов в Харбине и в Суйфэньхэ. В перспективе общее количество таких магазинов возрастет до сотни».

Особый интерес китайской стороны вызвала кондитерская продукция, прежде всего шоколадные изделия. Также обсуждались перспективы поставок молочной продукции, снэков, замороженных полуфабрикатов, мясной продукции, зерна и зерновых культур.