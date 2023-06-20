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Рязанский русский народный хор выступил в Запорожской области и ЛНР

Татьяна Проводина
Фото Рязанской филармонии

С 13 по 17 июня Рязанский государственный русский народный хор им. Е. Попова под руководством Светланы Суховой совершил гастрольную поездку по городам Запорожской области – в Бердянск и Мелитополь, — а также выступил в Луганске. Концерты были организованы ФГБУК «Росконцерт» в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры России.

Артисты представили программу «Песнь Рязанская, звучи!», в которую вошли номера от легендарной «Барыни» и песни «Над окошком месяц» до всемирно известных песен «Катюша», «Смуглянка» и др.

— За три часа до начала концерта в Бердянске, когда мы выгружали костюмы и музыкальные инструменты, сработала воздушная тревога. Спустя время к нам подошел начальник местного управления культуры и сказал, что в скором времени начнется обстрел и предложил отменить концерты. Но мы, посовещавшись с коллективом, решили все-таки выступить, — рассказал пресс-службе Рязанской филармонии директор хора Сергей Селявин. — Мы очень испугались, когда везде потух свет (как оказалось, по технической причине). По сути, хор выступал во время обстрела.

Финал гастролей состоялся 17 июня в Луганске.

— Реакция публики была разной. Кто-то с улыбкой встречал нас. В одном из городов у нас была возможность сопроводить музыку и танцы видеорядом, где изображены рязанские просторы. Во время песни «От Оки голубой» одна женщина начала плакать, и слезы были у нее на глазах весь концерт. Но особенно поразила реакция детей, которых было на каждом концерте много. Обычно дети имеют привычку отвлекаться от происходящего на сцене, а там каждый ребенок с неподдельным вниманием смотрел на артистов, слушал программу. После концерта мы услышали много теплых слов. «Мы давно такого не видели!», «Спасибо, что не испугались к нам приехать!». Некоторые активные зрители даже провожали нас к автобусу, — поделился директор хора.

— Несмотря на то, что гастроли были очень эмоционально напряженными, мы смогли выполнить нашу главную задачу – морально поддержать тех людей, живущих в страхе и боли. Особые слова благодарности хочется адресовать «Росконцерту» и правительству нашей страны, которые помогают русской песне звучать на новых территориях, — добавил Сергей Владимирович.

Рязанский русский народный хор выступил в Запорожской области и ЛНР

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