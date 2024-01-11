Рязанский Роспотребнадзор за год подал 57 исков в суд в защиту прав потребителей

В 2023 году управление Роспотребнадзора по Рязанской области подало в защиту прав потребителей 57 исков в суд, из них: 27 — в защиту неопределенного круга; 30 — в защиту прав конкретного лица. Об этом сообщил официальный сайт ведомства.

Иски подавались в сфере оказания бытовых, юридических, культурно-развлекательных услуг; в сфере розничной торговли, в том числе дистанционным способом.

В результате помощи, оказанной специалистами Управления, в пользу потребителей присуждено денежных средств на сумму более 7 млн. рублей.

При предъявлении иска в защиту интересов неопределенного круга лиц преследуется публичный интерес: пресечение противоправной деятельности субъектов потребительского рынка в интересах неопределенного круга лиц.

Иски в защиту неопределенного круга потребителей подавались:

— об обязании хозяйствующего субъекта доводить необходимую информацию до потребителей при организации культурно-развлекательных мероприятий;

— об исключении из публичного договора условий, ущемляющих права потребителей;

— о признании незаконной и прекращении деятельности хозяйствующих субъектов по розничной продаже табачной продукции на расстоянии менее 100 метров от границ образовательных учреждений;

— о закрытии сайтов, реализующих табачную и никотинсодержащую продукцию;

— о запрете реализации табачной продукции в киосках;

— о запрете осуществления деятельности по реализации продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации, без регистрации ЮЛ/ИП в системе «Честный знак»;

— о признании незаконной деятельности по реализации продукции с кодом маркировки повторно сформированным (повторные продажи в ГИС МТ);

— о признании информации, размещенной в сети «Интернет», запрещенной к распространению.

Судами рассмотрено и удовлетворено 42 иска, дела по 15 заявлениям находятся на рассмотрении.