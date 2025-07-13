Рязанский роддом №2 закроется на две недели на дезинфекцию

Рязанский родильный дом №2 на две недели закроется на плановую дезинфекцию. Об этом сообщается в группе медучреждения «ВКонтакте».

Роддом не будет работать с 4 по 18 августа. Прием пациенток будет проводиться до 7:00 4 августа. 18 августа медучреждение начнет работу с 22:00.

Во время закрытия в роддоме будет проводиться комплексная санитарно-гигиеническая обработка, дезинфекция помещений, мойка санузлов, палат, операционных и родильных залов.

Отмечается, что женская консультация будет работать в прежнем режиме.