Рязанский режиссёр Валерий Шадский удостоен престижной театральной премии

Художественный руководитель Рязанского театра кукол Валерий Шадский стал лауреатом специальной премии Союза театральных деятелей России «За великое служение театру для детей». Об этом сообщила пресс-служба театра.

Награды вручали в Санкт-Петербурге на сцене театра «Зазеркалье» в рамках Российской Национальной театральной премии «Арлекин».

Премия присуждается выдающимся деятелям, посвятившим свою жизнь детскому театру и оказавшим значительное влияние на развитие этого направления в отечественной культуре. В этом году список лауреатов включает 21 имя. Среди них — актёры, режиссёры, художники, педагоги, а также легендарные постановки. Например, «Синяя птица» Константина Станиславского.

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Валерий Шадский — имя, хорошо известное не только в Рязани, но и за её пределами. За годы своей деятельности он поставил десятки спектаклей, многие из которых были отмечены профессиональными наградами и участвовали в фестивалях различного уровня. Под его руководством Рязанский театр кукол стал одной из ключевых театральных площадок региона, активно развивающей репертуар для детей и подростков.

Кроме режиссёрской работы, Шадский занимается педагогической деятельностью, передавая своё мастерство молодым специалистам. Его воспитанники успешно работают в театрах по всей стране. Отдельного внимания заслуживает вклад Шадского в развитие современного драматургического репертуара: он автор и соавтор нескольких пьес, которые с успехом идут на российских сценах.