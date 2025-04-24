Четверг, 24 апреля, 2025
18.6 C
Рязань
Валерий Шадский, фото: Театр кукол
Культура и события

Рязанский режиссёр Валерий Шадский удостоен престижной театральной премии

Алексей Самохин

Художественный руководитель Рязанского театра кукол Валерий Шадский стал лауреатом специальной премии Союза театральных деятелей России «За великое служение театру для детей». Об этом сообщила пресс-служба театра.

Награды вручали в Санкт-Петербурге на сцене театра «Зазеркалье» в рамках Российской Национальной театральной премии «Арлекин».

Премия присуждается выдающимся деятелям, посвятившим свою жизнь детскому театру и оказавшим значительное влияние на развитие этого направления в отечественной культуре. В этом году список лауреатов включает 21 имя. Среди них — актёры, режиссёры, художники, педагоги, а также легендарные постановки. Например, «Синяя птица» Константина Станиславского.

Реклама

Валерий Шадский — имя, хорошо известное не только в Рязани, но и за её пределами. За годы своей деятельности он поставил десятки спектаклей, многие из которых были отмечены профессиональными наградами и участвовали в фестивалях различного уровня. Под его руководством Рязанский театр кукол стал одной из ключевых театральных площадок региона, активно развивающей репертуар для детей и подростков.

Кроме режиссёрской работы, Шадский занимается педагогической деятельностью, передавая своё мастерство молодым специалистам. Его воспитанники успешно работают в театрах по всей стране. Отдельного внимания заслуживает вклад Шадского в развитие современного драматургического репертуара: он автор и соавтор нескольких пьес, которые с успехом идут на российских сценах.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.