Пятница, 5 июля, 2024

Рязанский РЦК проходит ежегодную федеральную сертификацию

Автор: 7info

Опубликовано

Региональный центр компетенций Агентства развития бизнеса проходит ежегодную федеральную сертификацию в рамках национального проекта «Производительность труда». Работу рязанского РЦК оценивает комиссия, в состав которой вошли представители Министерства экономического развития РФ, Федерального центра компетенций и руководители РЦК Иркутской области и Великого Новгорода.

Сертификация проходит в два этапа — дистанционный и очный. На первом этапе проверяется качество и сроки выполняемых в регионе мероприятий нацпроекта, на втором — непосредственно результаты предприятий, а также организация работы самого РЦК и система обучения участников нацпроекта инструментам бережливого производства, в том числе на учебно-производственной площадке «Фабрика процессов». Дистанционную часть проверки команда рязанского РЦК прошла успешно.

Кроме этого, комиссия оценит успехи по повышению эффективности на двух предприятий-участников нацпроекта — Ряжского авторемонтного завода и компании «Келлер Рус».

Итоги ежегодной сертификации будут подведены 5 июля.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» — комплекс мер государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. Рязанская область присоединилась к нацпроекту в 2018 году. За это время его участниками стали 98 предприятий.

Рязанский РЦК проходит ежегодную федеральную сертификацию
Рязанский РЦК проходит ежегодную федеральную сертификацию
Рязанский РЦК проходит ежегодную федеральную сертификацию

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