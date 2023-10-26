Государственный Рязанский приборный завод отметил 105-летие.

С праздником сотрудников предприятия поздравил губернатор Рязанской области Павел Малков. Он отметил, что сегодня Рязанский приборный завод – это имя, которое знают по всей стране и гордость нашего региона.

В первую очередь, это заслуга вашего прекрасного коллектива: тех, кто работает сейчас на заводе, ветеранов производства, которые долгие годы трудились на предприятии, приумножали его достижения, — передает слова Малкова пресс-служба регионального правительства.

Приборный завод является одним из ведущих российских предприятий, где производится радиоэлектронная продукция для авиации, медтехника, сварочное оборудование, электрозарядные станции для автотранспорта и другие изделия гражданского назначения.

Губернатор подчеркнул успешное развитие завода, который выпускает востребованную продукцию, занимается инновациями и использует все возможности для сохранения производственного роста.