Четверг, 26 октября, 2023
На главнуюНовости Рязани

Рязанский приборный завод отметил 105-летие

7info 2
Фото: правительство Рязанской области

Государственный Рязанский приборный завод отметил 105-летие.

С праздником сотрудников предприятия поздравил губернатор Рязанской области Павел Малков. Он отметил, что сегодня Рязанский приборный завод – это имя, которое знают по всей стране и гордость нашего региона.

В первую очередь, это заслуга вашего прекрасного коллектива: тех, кто работает сейчас на заводе, ветеранов производства, которые долгие годы трудились на предприятии, приумножали его достижения,

— передает слова Малкова пресс-служба регионального правительства.

Приборный завод является одним из ведущих российских предприятий, где производится радиоэлектронная продукция для авиации, медтехника, сварочное оборудование, электрозарядные станции для автотранспорта и другие изделия гражданского назначения.

Губернатор подчеркнул успешное развитие завода, который выпускает востребованную продукцию, занимается инновациями и использует все возможности для сохранения производственного роста.

Рязанский приборный завод отметил 105-летие
Рязанский приборный завод отметил 105-летие
Рязанский приборный завод отметил 105-летие

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах