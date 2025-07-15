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Общество

Рязанский предприниматель выиграл миллион рублей в лотерею 

Алексей Самохин
Рязанский предприниматель выиграл миллион рублей в лотерею. Фото публикуется с разрешения победителя.

Предприниматель Виктор А.* из Рязани стал обладателем крупного выигрыша в государственной лотерее «КЕНО». Об этом сообщила пресс-служба компании «Столото».

Хотя раньше Виктор не придавал этой игре большого значения, удача улыбнулась ему именно здесь. Уже с первого купленного билета он выиграл 750 рублей, а в седьмом — в 304884-м тираже — сорвал джекпот в размере 1 000 000 рублей.

— Мне дважды везло выигрывать по 10 тысяч рублей в лотерее «Всё или ничего». В неё я играл регулярно. А «КЕНО» всегда казалась мне неприметной, — делится Виктор. — Купил билет по совету супруги, она увидела информацию о лотерее и предложила попробовать. Позже зашёл в приложение «Столото», чтобы проверить результаты, и увидел свой выигрыш. Это было неожиданно и очень приятно. Выигрывать — это здорово!

Виктор — предприниматель, реализующий товары на цифровых платформах. Свободное время он проводит с семьёй: супругой и двумя маленькими дочерьми. Вместе они любят гулять, выезжать на природу и путешествовать по России. 

Выигранные средства победитель планирует направить на развитие бизнеса и текущие семейные нужды.

* Фото публикуется с разрешения победителя. По просьбе победителя его фамилия не публикуется.

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