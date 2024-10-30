Рязанский пожарный отправился в Таиланд за сокровищами СТС

3 ноября в 20:30 на СТС состоится премьера приключенческой телеигры «Остров сокровищ. Знаки судьбы» (16+) с ведущим Дмитрием Масленниковым. В борьбу за 10 миллионов рублей вступят 80 охотников за сокровищами, среди которых рязанский пожарный Максим Исаев.

27-летний участник из династии пожарных признаётся, что профессию не поменяет никогда. Максим также занимается греко-римской борьбой, ведёт блог, который насчитывает больше миллиона подписчиков.

«Во время пожаров, конечно, не до еды и воды, находишься в тяжёлых условиях достаточно долгое время, что может стать моим преимуществом, — считает он. — Думаю, экстремальные условия проекта всех раскроют по-разному, но я хочу остаться максимально человечным в любых нечеловеческих обстоятельствах».

Фото: СТС

По правилам игры участники приплывают на необитаемый остров в Таиланде, чтобы заполучить его сокровища. Все герои делятся на три лагеря в соответствии со стихиями воды, воздуха и земли. Им предстоит не просто целый месяц выживать в необычных условиях, но и проходить испытания для получения ресурсов, иммунитета или других бонусов. Каждый выпуск герои собираются в амфитеатре, где решают, кто покинет игру. В финале окажутся всего четверо, и только один из них сможет забрать сокровища острова.