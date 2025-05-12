Рязанский повар пришёл на кастинг шоу «Битва шефов»

Повар из Рязани Олег Шаповал пришёл на кастинг шоу «Битва шефов», которое выходит на телеканале «Пятница!». Выпуск передачи уже готовится к выходу на ТВ.

Сообщается, что 39-летний Олег Шаповал на кастинге решил удивить шефов Константина Ивлева и Рената Агзамова говяжьими щёчками в соусе демиглас с добавлением кваса. Удалось ли повару пройти в основной этап кулинарной битвы, пока неизвестно.

Выпуск с участием рязанца выйдет в эфир 12 мая в 19:00. Возрастное ограничение 16+.