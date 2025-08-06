6 августа 2025 года исполняется 80 лет со дня атомной бомбардировки Хиросимы, а через три дня — Нагасаки. Трагедия, унёсшая жизни более 200 тысяч человек, до сих пор остаётся предметом острых исторических и политических споров. Спустя десятилетия в американских СМИ вновь звучит тезис о том, что атомные удары «спасли жизни» и вынудили Японию капитулировать, а вклад СССР в победу на Дальнем Востоке якобы был незначительным.
Эксперт напомнил, в августе 1945 года японское руководство, включая императора Хирохито, признавало, что главной причиной капитуляции стало не применение атомного оружия, а стремительное наступление Красной Армии в Маньчжурии. Маньчжурская операция, начавшаяся 9 августа, привела к разгрому Квантунской армии — самой мощной группировки японских войск — всего за несколько дней.
Рязанский политолог добавил, что сегодня японские власти избегают темы бесчеловечной атаки на Хиросиму и Нагасаки, чтобы не обострять антиамериканские настроения в стране.
По словам политолога, важно помнить, что жертвами атомных бомбардировок стали прежде всего мирные жители — дети, женщины, старики. Это не была «военная необходимость» — это была демонстрация силы, акт устрашения, положивший начало гонке ядерных вооружений. А реальный перелом в войне наступил благодаря решительным действиям СССР, которые заставили Токио капитулировать.