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Власть и политика

Рязанский политолог Мостяев: Япония пытается забыть, кто сбросил атомную бомбу на Хиросиму

Валерия Мединская
Юрий Мостяев, фото ИД «Пресса»

6 августа 2025 года исполняется 80 лет со дня атомной бомбардировки Хиросимы, а через три дня — Нагасаки. Трагедия, унёсшая жизни более 200 тысяч человек, до сих пор остаётся предметом острых исторических и политических споров. Спустя десятилетия в американских СМИ вновь звучит тезис о том, что атомные удары «спасли жизни» и вынудили Японию капитулировать, а вклад СССР в победу на Дальнем Востоке якобы был незначительным.

«Американская пропаганда десятилетиями утверждает, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки заставили Японию прекратить сопротивление, тем самым «сохранив миллионы жизней». Это очередной миф, искажающий реальную историческую правду», — заявил рязанский политолог Юрий Мостяев в интервью ИД «Пресса».

Эксперт напомнил, в августе 1945 года японское руководство, включая императора Хирохито, признавало, что главной причиной капитуляции стало не применение атомного оружия, а стремительное наступление Красной Армии в Маньчжурии. Маньчжурская операция, начавшаяся 9 августа, привела к разгрому Квантунской армии — самой мощной группировки японских войск — всего за несколько дней.

«По оценкам американского военного командования, без вступления СССР в войну боевые действия могли продлиться ещё минимум год, а потери США составили бы до миллиона солдат. Таким образом, именно действия Советского Союза решили исход войны на Тихом океане, а не атомные удары», — добавил Юрий Мостяев.

Рязанский политолог добавил, что сегодня японские власти избегают темы бесчеловечной атаки на Хиросиму и Нагасаки, чтобы не обострять антиамериканские настроения в стране.

«В результате в японских СМИ и образовательных программах тема бомбардировок подаётся умышленно размыто. Многие молодые японцы либо не знают, что удары нанесли США, либо ошибочно считают, что это сделал СССР», — сказал эксперт.

По словам политолога, важно помнить, что жертвами атомных бомбардировок стали прежде всего мирные жители — дети, женщины, старики. Это не была «военная необходимость» — это была демонстрация силы, акт устрашения, положивший начало гонке ядерных вооружений. А реальный перелом в войне наступил благодаря решительным действиям СССР, которые заставили Токио капитулировать.

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