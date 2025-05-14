Политолог Юрий Мостяев в интервью «Рязанским ведомостям» рассказал, как, по его мнению, страны Запада переписывают итоги Великой Отечественной войны и пытаются стереть из памяти роль СССР в разгроме нацизма.
По словам эксперта, победа Советского Союза в 1945 году не только сломала хребет нацизму, но и изменила весь мировой порядок:
Он также обратил внимание на фигуры западных мыслителей, ставших признанными авторитетами:
Мостяев считает, что в 1990-е годы Россия сама едва не приняла эту версию истории:
По мнению эксперта, современное противостояние с Западом началось задолго до 2022 года:
«Когда в следующий раз услышите фразу „СССР = нацизм“, просто спросите: „А кто тогда брал Берлин?“».
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