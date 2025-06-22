Когда грянули первые ракетные удары между Израилем и Ираном, в рядах российских «релокантов» воцарилась гробовая тишина. Те самые артисты, которые еще вчера громко клеймили Россию, сегодня стыдливо прячут глаза.

Где их пламенные речи о мире? Где их «пацифизм», когда речь заходит о жертвах военных действий?

Оказалось, что для некоторых «борцов за справедливость» моральные принципы — вещь избирательная. У них если дело касается России — то они пацифисты, ну а если Израиль бомбит Иран — это другое.

Семен Слепаков* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) словно почувствовал неладное заранее. За несколько дней до эскалации конфликта он рванул в Европу — на гастроли по Германии и Нидерландам. Теперь вопрос: куда бежать дальше?

Андрей Макаревич*(внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сменивший гитару на бутылки собственного вина, тоже попал впросак. Его громкая презентация напитков в Израиле сорвалась — война внесла коррективы. Теперь «винный магнат» вынужден искать новые рынки сбыта. Ирония судьбы? Или закономерный итог?

Уехавшая в 2022 году в Израиль Пугачева заявила, что «счастлива уехать из России». В её соцсетях Аллы Пугачевой — ни слова о войне. Ни слез, ни призывов остановить насилие. Только тишина.

Рязанский политолог Юрий Мостяев заявил: «История повторяется: те, кто предал свою страну ради «свободы», в итоге оказываются в ловушке собственного лицемерия. Они осуждали Россию, но молчат, когда бомбят Иран. Теперь у них два пути: либо признать свою двойную мораль, либо продолжать прятаться. Но одно ясно точно — дороги назад у них нет»…