Рязанский политик получил реальный срок за попытку купить удостоверение силовика

Руководитель рязанского регионального отделения партии «Социальной защиты» Виталий Суслов получил срок за попытку купить удостоверение. Об этом сообщает Опергруппа Рязанской области.

Суслов собирался приобрести удостоверение работника силовых структур, надеясь с его помощью решать различные вопросы. В том числе уходить от ответственности за административные правонарушения, а также взаимодействовать с коммерсантами и обычными гражданами.

Решение по делу выносил Железнодорожный районный суд Рязани. Суслов вину признал. В качестве наказания политику назначено 4 месяца ограничения свободы.