Четверг, 15 мая, 2025
14.3 C
Рязань
Экономика и бизнес

Рязанский племенной бык отправился на Урал улучшать генетический потенциал скота

Анастасия Мериакри

Рязанский племенной бык из ООО «Эверест-Агро» Рыбновского района отправился улучшать генетический потенциал мясного скота на Урал. Об этом сообщает региональный минсельхоз. 

Бык по кличке Малыш 1042 отправился в организацию по искусственному осеменению АО «Уралплемцентр» для дальнейшего воспроизводства в конце апреля 2025 года. Этим реализовав 100% показатель по реализации племенного молодняка в 2025 году.

Малыш относится к линии Пиона 29. По молочности данная группа превосходит стандарт породы на 9,1%, по живой массе отвечают стандартам породы.

Реклама

ООО «Эверест-Агро» Рыбновского района входит в топ-10 мясных пород крупного рогатого скота. Порода выведена в Казахстане в 20 веке в результате селекции герефордских, калмыцких и местных пород.

РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.