Рязанский племенной бык отправился на Урал улучшать генетический потенциал скота

Рязанский племенной бык из ООО «Эверест-Агро» Рыбновского района отправился улучшать генетический потенциал мясного скота на Урал. Об этом сообщает региональный минсельхоз.

Бык по кличке Малыш 1042 отправился в организацию по искусственному осеменению АО «Уралплемцентр» для дальнейшего воспроизводства в конце апреля 2025 года. Этим реализовав 100% показатель по реализации племенного молодняка в 2025 году.

Малыш относится к линии Пиона 29. По молочности данная группа превосходит стандарт породы на 9,1%, по живой массе отвечают стандартам породы.

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ООО «Эверест-Агро» Рыбновского района входит в топ-10 мясных пород крупного рогатого скота. Порода выведена в Казахстане в 20 веке в результате селекции герефордских, калмыцких и местных пород.