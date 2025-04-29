Рязанский перинатальный центр рассказал о первых движениях малыша

Первые движения пока ещё очень маленький человечек начинает делать еще на сроке в 7-8 акушерских недель. Но пока это только первичные сокращения мышечной ткани, неуправляемые, спонтанные подергивания.

К 10 неделям беременности малыш уже начинает активно шевелиться, наталкиваться на стенки матки, переворачиваться. Активность у него высокая, но толчки очень легкие, поэтому будущая мама их не чувствует. Зато теперь их можно увидеть во время ультразвукового исследования.

А средние сроки первых ощутимых шевелений — 20 недель при первой беременности, 18 — для второй и последующей.

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В период внутриутробной жизни малыш, по мере роста, двигает не только ручками, ножками. Он также делает глотательные движения, гримасничает, рефлекторно реагирует на тактильные раздражения, например, дотрагивания до него пуповины, слышит окружающие его звуки и даже видит сны.

В итоге к третьему триместру активность крохи достигает более 600 движений за сутки разной интенсивности.