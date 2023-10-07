Рязанский педагог Екатерина Филиппова сыграла в «Сто к одному» в составе команды «Учителя года»

Известный педагог французского из Рязани, абсолютный победитель конкурса «Учитель года России» в 1996 году Екатерина Филиппова приняла участие в популярном шоу «Сто к одному» на канале России 1. Запись передачи с участием рязанки опубликована на сайте smotrim.ru.

Филиппова играла за команду «Учителя года», в которую вошли победители конкурса разных лет. С педагогами сыграла команда из Института воспитания. Выпуск шоу приурочили ко Дню учителя.

Команда, в которой сыграла рязанка, смогла выйти в финал. Но большую игру педагоги проиграли — им удалось набрать 178 очков.