Суббота, 7 октября, 2023
На главнуюНовости Рязани

Рязанский педагог Екатерина Филиппова сыграла в «Сто к одному» в составе команды «Учителя года»

7info7

Известный педагог французского из Рязани, абсолютный победитель конкурса «Учитель года России» в 1996 году Екатерина Филиппова приняла участие в популярном шоу «Сто к одному» на канале России 1. Запись передачи с участием рязанки опубликована на сайте smotrim.ru.

Филиппова играла за команду «Учителя года», в которую вошли победители конкурса разных лет. С педагогами сыграла команда из Института воспитания. Выпуск шоу приурочили ко Дню учителя.

Рязанский педагог Екатерина Филиппова сыграла в «Сто к одному» в составе команды «Учителя года»

Команда, в которой сыграла рязанка, смогла выйти в финал. Но большую игру педагоги проиграли — им удалось набрать 178 очков.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах