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Рязанский оздоровительный лагерь «Смена» живет активной и интересной жизнью

Татьяна Проводина

В течение первой смены, которая называется «Мир дружбы», структурное подразделение МАУДО «РГДДТ» оздоровительный лагерь «Смена» живет активной и интересной жизнью.

В соответствии с планом работы проходят мероприятия различной направленности: мастер-классы от педагогов дополнительного образования Дворца Присмотровой Е.В., Присмотрова В.Л., Паршиной Н.В., Щербаковой Т.В., Кузнецова В.В., Кузнецовой Н.Н., любимые сменовцами игры по станциям («Стоп! Табак!», «День дня»), спортивные мероприятия («Веселые старты по-сменовски», соревнования по пионерболу и баскетболу) и, конечно же, вечерние мероприятия (творческий марафон «Лучшие из лучших», на котором участники демонстрировали свои таланты, конкурс для девочек «Рязанская мадонна» и конкурс для мальчиков «Прорязанился я этим летом», в ходе которых были выбраны сударь и сударушка первой смены).

Активно занимаясь в составе профильных отрядов, ребята оставляют силы на участие в общелагерных делах: творческих, спортивных, интеллектуальных и, что особенно ценно, трудовых, помогая сотрудникам ухаживать за цветами и кустарниками на территории лагеря.

Несмотря на то, что до конца смены остаётся всего несколько дней, они обещают быть не менее насыщенными и принесут ребятам много ярких эмоций!

Рязанский оздоровительный лагерь «Смена» живет активной и интересной жизнью
Рязанский оздоровительный лагерь «Смена» живет активной и интересной жизнью
Рязанский оздоровительный лагерь «Смена» живет активной и интересной жизнью
Рязанский оздоровительный лагерь «Смена» живет активной и интересной жизнью

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