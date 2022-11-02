Рязанский отель «Старый Город» наградили на фестивале «Диво России»

Гостиничный комплекса & SPA «Старый Город» вышел в финал туристического фестиваля-конкурса «Диво России» и получил награду в номинации «Объекты размещения» со своим видеороликом «Новый год в Старом Городе». Об этом говорится в сообщении пресс-службы отеля.

Финал IX Всероссийского фестиваля-конкурса туристских видеороликов «Диво России» завершился 30 октября в Твери. Всего в Тверь для очной защиты в дни фестиваля приехали больше 200 участников из 60 регионов России: руководители профильных министерств и департаментов, туристических центров, объектов показа и гостеприимства. Видеоролики на конкурсе представляли туристские информационные центры, отели, профессиональные видеостудии, блогеры, телекомпании и музеи, из более 2000 роликов в финал вышли лишь 298. Среди призеров-финалистов оказался и рязанский «Старый Город».

Как пояснили в пресс-службе «Старого Города», в съемках видеоролика «Новый год в Старом Городе», вместо профессиональных актеров снялись представители почти всех подразделений гостиничного комплекса: ресторанной службы, работники службы бронирования, мастера СПА центра и отдела рекламы: «Для нас было важно показать не только эстетику «Старого Города», уникальную атмосферу «старой Европы», утонченный интерьер с антикварной мебелью и просторные номера, но и высочайший уровень сервиса, обширную инфраструктуру, в которую входят рестораны, конференц и банкетные залы, спа центр.»

— Совсем скоро новогодние праздники, время чудес, время воплощения самых заветных желаний. Коллектив отеля будет рад встретить Новый 2023 год вместе с рязанцами и гостями города в фирменной атмосфере гостеприимства от«Старого Города», — заявил представитель отеля.

Гостиничный комплекс &SPA «Старый Город» — это 4х-звездочный отель, неоднократно принимавший крупные региональные и отраслевые конференции, был построен в 2017 году рязанским застройщиком «Северной Компанией»

«Старый Город» находится по адресу , улица Мюнстерская дом 2.

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