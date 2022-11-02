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Рязанский отель «Старый Город» наградили на фестивале «Диво России»

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Гостиничный комплекса & SPA «Старый Город» вышел в финал туристического фестиваля-конкурса «Диво России» и получил награду в номинации «Объекты размещения» со своим видеороликом «Новый год в Старом Городе». Об этом говорится в сообщении пресс-службы отеля.

Финал IX Всероссийского фестиваля-конкурса туристских видеороликов «Диво России» завершился 30 октября в Твери. Всего в Тверь для очной защиты в дни фестиваля приехали больше 200 участников из 60 регионов России: руководители профильных министерств и департаментов, туристических центров, объектов показа и гостеприимства.  Видеоролики на конкурсе представляли туристские информационные центры, отели, профессиональные видеостудии, блогеры, телекомпании и музеи, из более 2000 роликов в финал вышли лишь 298. Среди призеров-финалистов оказался и рязанский «Старый Город».

Рязанский отель «Старый Город» наградили на фестивале «Диво России»
Рязанский отель «Старый Город» наградили на фестивале «Диво России»
Рязанский отель «Старый Город» наградили на фестивале «Диво России»

Как пояснили в пресс-службе «Старого Города», в съемках видеоролика «Новый год в Старом Городе», вместо профессиональных актеров снялись представители почти всех подразделений гостиничного комплекса: ресторанной службы, работники службы бронирования, мастера СПА центра и отдела рекламы: «Для нас было важно показать не только эстетику «Старого Города», уникальную атмосферу «старой Европы», утонченный интерьер с антикварной мебелью и просторные номера, но и высочайший уровень сервиса, обширную инфраструктуру, в которую входят рестораны, конференц и банкетные залы, спа центр.»

— Совсем скоро новогодние праздники, время чудес, время воплощения самых заветных желаний. Коллектив отеля будет рад встретить Новый 2023 год вместе с рязанцами и гостями города в фирменной атмосфере гостеприимства от«Старого Города», — заявил представитель отеля.

Гостиничный комплекс &SPA «Старый Город» — это 4х-звездочный отель, неоднократно принимавший крупные региональные и отраслевые конференции, был построен в 2017 году рязанским застройщиком «Северной Компанией»

 «Старый Город» находится по адресу , улица Мюнстерская дом 2.

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