Среда, 1 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Рязанский онкодиспансер приглашает на «Выходной здоровья»

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Фото из группы Областной клинический онкологический диспансер ВКонтакте

В Рязанском онкологическом диспансере в субботу, 4 февраля, пройдёт акция по осмотру и консультации онкологом пациентов с патологией молочных желез и полости рта. «Выходной здоровья» организуют в рамках Международного дня борьбы против рака, для профилактики и раннего выявления онкологических болезней.

Обследования пройдут 100 человек. По показаниям и при необходимости врачи проведут маммографическое или ультразвуковое исследование.

ЛОР-онколог осмотрит слизистую полости рта, языка и губы для выявления опухолевой патологии. Это особенно важно для людей с незаживающими язвочками во рту. Поводом к обращению является частая травматизация слизистой рта и языка сколотыми зубами, а также неудачно установленными зубными протезами и имплантами.

Для выявления злокачественного новообразования молочной железы онкологи примут жительниц Рязани в возрасте 40 лет и старше, не проходивших маммографическое исследование больше 2 лет.

Приём будет вестись строго по предварительной записи по телефону 8 (920) 961-94-41.

Нужно указать ФИО, СНИЛС и номер телефона. Количество мест ограничено.

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