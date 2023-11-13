Рязанский областной суд оставил под стражей сотрудника ГИБДД Суслякова

Рязанский областной суд оставил без изменения постановление Советского районного суда Рязани об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Суслякова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Напомним, 23 октября 2023 года Советский районный суд избрал сотруднику ГИБДД Суслякову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 23 суток.