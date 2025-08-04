Рязанский областной суд оставил Михаила Комарова под стражей

Руководителя сетевого издания «Своя колокольня» Михаила Комарова, обвиняемого в вымогательстве в крупном размере, оставили под стражей. Об этом сообщает пресс-служба Рязанского областного суда.

Ранее Советский районный суд отправил Комарова в СИЗО до 21 сентября 2025 года включительно. Журналист обжаловал арест. Рязанский областной суд оставил без изменения постановление Советского районного суда.

Напомним, журналиста обвиняют в вымогательстве денежных средств у адвокатов. Следствие предполагает, что Михаил Комаров под угрозой опубликовать компрометирующую информацию в контролируемых им телеграм-каналах вымогал 420 тысяч рублей у учредителя ООО «Рязцветметэнерго» Алексея Наумкина и 300 тысяч рублей у адвоката Алексея Чайковского. Следователи считают, что целью вымогательства было личное обогащение.

Михаил Комаров был задержан в результате оперативных мероприятий, проведённых совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России.