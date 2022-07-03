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Воскресенье, 3 июля, 2022

Рязанский нефтезавод проигнорировал заседание комиссии правительства по экологии

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Татьяна Проводина

Рязанский нефтезавод проигнорировал заседание комиссии правительства по экологии

City фото создан(а) frimufilms - ru.freepik.com

РНПК проигнорировал заседание комиссии правительства по экологии.

РНПК не стал участвовать в заседании межведомственной комиссии по экологической безопасности и природопользованию в Рязанской области при правительстве региона. Об этом пишет портал Рязань ВКонтакте со ссылкой на членов комиссии.

Общественная организация «Дышим чистым» прокомментировала ситуацию. Там отметили, что «РНПК проигнорировал мероприятие, как не влияющее на их репутацию и не имеющее отношение к их деятельности».

«Представители АО РНКП, деятельность которого может влиять на загрязнение атмосферного воздуха в городе, не поддержали приглашение к участию в заседании комиссии», – сообщили в региональном минприроды

Заседание состоялось 24 июня под председательством зампреда областного правительства Дмитрия Филиппова.

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