Рязанский набор юного инженера прошёл в полуфинал Всероссийского конкурса «Родная игрушка»

В День защиты детей Всероссийский конкурс «Родная игрушка», организованный Обществом «Знание» и Движением Первых, определил 62 финалиста из 34 регионов России. Среди них — и рязанский проект «Создай свой первый автомобиль» (номинация «Техническая и технологическая игрушка»).

Этот образовательный конструктор предназначен для подростков и позволяет конструировать несколько моделей автомобилей на единой платформе. В комплект входят рамный каркас, электродвигатель, инерционные механизмы, провода, аккумулятор и блок управления. Детали соединяются без применения клея – с помощью болтов-барашков и защелок. Основная модель – внедорожник-кабриолет с подвижными элементами, световыми и звуковыми эффектами. В дальнейшем планируется выпуск дополнительных наборов с пневматикой и усложненными электрическими схемами, чтобы адаптировать игру под различные уровни подготовки. Конструктор помогает детям освоить азы механики, принципы устройства каркаса, рулевой колонки и привода, развивая инженерные навыки, внимательность и логическое мышление.

Генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль подвел итоги этапа моделирования и анонсировал масштабный Фестиваль детских игр и игрушек, где финалисты со всей страны представят свои финальные работы.

«Сегодня мы встречаемся в День защиты детей, а финал планируем на 1 сентября — День знаний. Именно в этот день в Национальном центре «Россия» пройдет Фестиваль детских игр и игрушек, участников которого ждут тематические лекции, мастер-классы и выступления ведущих экспертов. Центром фестиваля станет выставка прототипов, которые мы утвердили на сегодняшнем заседании. Дети и родители смогут опробовать получившиеся проекты и отдать свой голос за лучшие, по их мнению, игрушки. После того, как мы определим победителей, начнется, пожалуй, самый важный и уникальный этап конкурса – производство и реализация», – отметил Максим Древаль.

В общей сложности на участие в следующем этапе претендовали 149 проектов, которые оценивались экспертным жюри, состоящим из 62 специалистов различных профилей: психологов, технологов и дистрибьюторов. При оценке учитывались и результаты народного голосования, проходившего с 17 по 26 мая в социальной сети ВКонтакте, где 46 тысяч пользователей из всех регионов России отдали свои голоса за понравившиеся игры и игрушки. Результаты своей работы участники представят на масштабном фестивале детских игр в сентябре 2025 года, где эксперты, родители и дети смогут протестировать игры и игрушки. В финале будет выбрано до 5 победителей в каждой из номинаций – их проекты будут запущены в серийное производство и поступят в продажу через торговые сети.

Заседание оргкомитета конкурса прошло в рамках масштабного Международного Фестиваля Движения Первых, где Общество «Знание» организовало просветительскую программу «День детства со Знанием».

Многие организации поддержали всероссийский конкурс «Родная игрушка». Среди экспертных партнеров конкурса: Ассоциация предприятий индустрии детских товаров, анимационная компания «ЯРКО», «Союзмультфильм» и многие вузы России.