Четверг, 5 июня, 2025
22.7 C
Рязань
Общество

Рязанский набор юного инженера прошёл в полуфинал Всероссийского конкурса «Родная игрушка»

7info7

В День защиты детей Всероссийский конкурс «Родная игрушка», организованный Обществом «Знание» и Движением Первых, определил 62 финалиста из 34 регионов России. Среди них — и рязанский проект «Создай свой первый автомобиль» (номинация «Техническая и технологическая игрушка»).

Этот образовательный конструктор предназначен для подростков и позволяет конструировать несколько моделей автомобилей на единой платформе. В комплект входят рамный каркас, электродвигатель, инерционные механизмы, провода, аккумулятор и блок управления. Детали соединяются без применения клея – с помощью болтов-барашков и защелок. Основная модель – внедорожник-кабриолет с подвижными элементами, световыми и звуковыми эффектами. В дальнейшем планируется выпуск дополнительных наборов с пневматикой и усложненными электрическими схемами, чтобы адаптировать игру под различные уровни подготовки. Конструктор помогает детям освоить азы механики, принципы устройства каркаса, рулевой колонки и привода, развивая инженерные навыки, внимательность и логическое мышление.

Генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль подвел итоги этапа моделирования и анонсировал масштабный Фестиваль детских игр и игрушек, где финалисты со всей страны представят свои финальные работы.

«Сегодня мы встречаемся в День защиты детей, а финал планируем на 1 сентября — День знаний. Именно в этот день в Национальном центре «Россия» пройдет Фестиваль детских игр и игрушек, участников которого ждут тематические лекции, мастер-классы и выступления ведущих экспертов. Центром фестиваля станет выставка прототипов, которые мы утвердили на сегодняшнем заседании. Дети и родители смогут опробовать получившиеся проекты и отдать свой голос за лучшие, по их мнению, игрушки. После того, как мы определим победителей, начнется, пожалуй, самый важный и уникальный этап конкурса – производство и реализация», – отметил Максим Древаль.

В общей сложности на участие в следующем этапе претендовали 149 проектов, которые оценивались экспертным жюри, состоящим из 62 специалистов различных профилей: психологов, технологов и дистрибьюторов. При оценке учитывались и результаты народного голосования, проходившего с 17 по 26 мая в социальной сети ВКонтакте, где 46 тысяч пользователей из всех регионов России отдали свои голоса за понравившиеся игры и игрушки. Результаты своей работы участники представят на масштабном фестивале детских игр в сентябре 2025 года, где эксперты, родители и дети смогут протестировать игры и игрушки. В финале будет выбрано до 5 победителей в каждой из номинаций – их проекты будут запущены в серийное производство и поступят в продажу через торговые сети.

Заседание оргкомитета конкурса прошло в рамках масштабного Международного Фестиваля Движения Первых, где Общество «Знание» организовало просветительскую программу «День детства со Знанием».

Многие организации поддержали всероссийский конкурс «Родная игрушка». Среди экспертных партнеров конкурса: Ассоциация предприятий индустрии детских товаров, анимационная компания «ЯРКО», «Союзмультфильм» и многие вузы России.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости мира

Олег Царёв: ни в одной стране мира, помимо Украины, операция «Паутина» не вызвала такого восторга, как…

Бывший депутат Верховной Рады Олег Царёв в телеграм-канале проанализировал интерес к операции «Паутина» в различных странах мира на основе заголовков СМИ. 
Происшествия

«А вы следователи? Или кто?» Журналисты нашли бабушку Артёма Тимофеева и попытались узнать, где он может скрываться

Мужчину, который может быть причастен к атаке FVP-дронов на российские аэродромы, продолжают искать.
Общество

ЕГЭ-2025: в Рязани известны первые стобалльники

ЕГЭ по химии, литературе и истории школьники сдавали по собственному желанию. По этим предметам в Рязани 11 стобалльников
Происшествия

Участник атаки БПЛА на российские аэродромы Тимофеев в день происшествия отмечал годовщину свадьбы в Казахстане

Жена Артёма, как и он, уроженка Украины, там же они сыграли свадьбу в 2016 году. Мать Екатерины и её младший брат по сей день проживают в Киеве.
Происшествия

Житель Касимовского района задержан по подозрению в жестоком убийстве

В частном доме одного из населенных пунктов Касимовского района 1 июня 2025 года обнаружено тело 42-летней женщины с колото-резаными ранами в области головы, нижних и верхних конечностей.

Последние новости

Транспорт и дороги

21 пассажирский поезд задерживается из-за подрыва путей в Воронежской области

В Воронежской области в результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был повреждён железнодорожный путь. Об этом сообщила ФСБ России.
Власть и политика

Павел Малков рассказал об итогах визита в Рязанскую область Оксаны Лут

Вместе они посетили ряд передовых предприятий агропромышленного комплекса региона.
Транспорт и дороги

Рязанцев просят убрать машины с улицы Бирюзова

Чтобы не мешать строителям, жителей города просят убрать автомобили, припаркованные между домами 31 и 31 корпус 1 по улице Бирюзова.
Кино и ТВ

«Обнальщик»: режиссёр Борис Акопов снимает новый сериал с Яценко и Тумайкиной

«Обнальщик» — это не просто криминальная история. Это драма о сложных отношениях отца и сына, о первом неверном шаге, который может изменить всё.
Общество

Госжилинспекция усилила контроль за состоянием детских площадок в Рязани

Рязанцы активно оставляют обращения с просьбами о завозе песка на детские площадки
Общество

Рязанцы жалуются в Банк России на мошенничество и блокировку счета

Жители Рязанской области в I квартале 2025 года направили в Банк России 291 обращение по работе кредитных организаций. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Акценты

Осторожно, арбуз! Почему любимая летняя ягода может оказаться ядом уже сейчас?

Эксперты предупреждают: спешить с покупкой арбузов категорически не стоит, особенно если вы видите их на прилавках уже в мае или начале июня. Почему же так? Разбираемся в деталях.
Общество

Рязанские ветераны СВО представляют регион на межрегиональном «Кубке Защитников Отечества»

Турнир проходит с 2 по 6 июня в Тульской области, где собрались около 300 спортсменов из 18 регионов ЦФО.