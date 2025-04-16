Рязанский музыкальный театр приступил к работе над мюзиклом «Сирано де Бержерак»

Рязанский музыкальный театр приступили к работе над новым спектаклем. 19 июня состоится премьера мюзикла Владимира Баскина «Сирано де Бержерак» (16+), сообщает пресс-служба театра.

«Всё изменяется в мире, но! Прежним остался наш Сирано!» Так решили композитор Владимир Баскин и поэт Константин Рубинский и пересказали пьесу Эдмона Ростана языком рок-мюзикла. Удивительно, но проблемы жившего почти четыре столетия назад поэта, острослова и дуэлянта Сирано, оказались невероятно актуальны в XXI веке, в условиях современного культа глянцевой красоты и стремления к идеальной внешности.

Храбрый, великодушный, остроумный и красноречивый Сирано де Бержерак влюблён в свою кузину Роксану. Но вместо того, чтобы признаться ей, герой скрывает чувства, считая, что его нос – слишком большая преграда на пути к сердцу любимой. Свои душевные качества и таланты Сирано ценит настолько низко, что соглашается одолжить красноречие возлюбленному Роксаны – молодому красавцу Кристиану. «Твоим умом я буду, ты — моею красотой!» – говори т Сирано и своими руками устраивает счастье любимой с другим.

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Классический любовный треугольник даёт начало и комедии положений, и героическому сюжету, и настоящей трагедии.

Мюзикл «Сирано де Бержерак» – это глубокая, многогранная постановка режиссёра Анастасии Русановой. Здесь и волшебство рок-баллад, и магия стихотворного текста, и классический сюжет, и прелесть ироничного юмора, и яркие, живые герои, и понятные, не оставляющие никого равнодушным темы и проблемы.

Над спектаклем также работают главный балетмейстер Софья Прилуцкая, дирижёр Сергей Кисс, художник по свету Кирилл Хрущёв. Костюмы и декорации создаёт московский художник Алла Николаева. Постановкой сценического боя занимаются Олег и Виктор Мазуренко – мастера спорта по фехтованию, мастера европейского исторического фехтования, постановщики фехтования в театре и кино.