Культура и события

Рязанский музыкальный театр получил благодарность от главы Магнитогорска

С 19 по 21 сентября 2025 года состоялись «Большие гастроли» Магнитогорского театра оперы и балета в Рязани, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.

В рамках межрегионального направления программы «Большие гастроли» на сцене Рязанского музыкального театра прошли показы спектаклей: мюзикл «Мужчина её мечты» (В. Колло), оперетта «Белая акация» (И. Дунаевский), сказка-мюизкл «Золотая антилопа» (Е. Шашин), театрализованный концерт «Поверь в мечту. Хиты 70-х и 80-х».

Рязанская труппа показала на сцене Магнитогорского театра оперетту К.Листова «Севастопольский вальс», мюзикл М.Дунаевского «Алые паруса», музыкальную комедию Е.Птичкина «Бабий бунт» и мюзикл Е.Шашина «Приключения Дюймовочки».

По словам Министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой, «главная цель Всероссийского гастрольно-концертного плана – познакомить как можно больше жителей страны с творчеством наших национальных коллективов и театров. Ежегодно к проекту присоединяются новые участники, и мы безумно рады, что наша творческая семья постоянно растет. Так наши уникальные культурные традиции, музыкальные и театральные школы не только сохраняются, но и обретают новых поклонников по всей России».


«Большие гастроли дают возможность познакомить зрителей разных городов с репертуаром нашего театра, демонстрируя наши лучшие постановки. Рязанский музыкальный театр впервые на гастролях в Челябинской области, в Магнитогорске. Мы убеждены, что сотрудничество с нашими коллегами из Магнитогорска позволило нам обогатить нашу творческую палитру новыми красками и внести разнообразие в жизнь наших театров», — сказала директор Рязанского музыкального театра Марина Кауркина.

Директор Магнитогорского театра оперы и балета Илья Кожевников вручил заместителю директора Рязанского музыкального театра Татьяне Смирновой картину «Тыл – фронту», специально написанную для нашего театра. За качественную и профессиональную организацию гастролей коллектив Рязанского музыкального театра отмечен благодарственным письмом главы города Магнитогорска Сергея Бердникова.

