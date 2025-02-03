Рязанский музыкальный театр покажет спектакль о жизни и творчестве Есенина

В 2025 году исполнится 130 лет со дня рождения Сергея Есенина, в честь этого события в Рязанском музыкальном театре начали работу над музыкальным спектаклем о жизни и творчестве поэта. Об этом сообщает заместитель Председателя Правительства Рязанской области Артем Никитин в своем телеграм-канале.

Музыку и либретто (текст музыкально-сценического произведения) для будущей постановки напишет Заслуженный деятель искусств России, основатель направления «лайт-опера» в музыкальном театре, композитор Александр Пантыкин. Консультантами постановки выступят научные сотрудники Государственного музея-заповедника в Константиново.

Спектакль впервые будет поставлен на родине великого русского поэта в Константиново. Премьера состоится осенью 2025 года.

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Совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом промышленных технологий и дизайна идет разработка концепции брендбука для оформления всей юбилейной программы. Она ляжет в основу создания линейки сувенирной продукции, которую также будем выпускать к осени.

Напомним, в юбилейный со дня рождения Сергея Есенина год в Рязанской области планируется провести 130 мероприятий.

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