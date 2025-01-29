Рязанский музыкальный театр поделился афишей на март

В марте Рязанский музыкальный театр порадует публику захватывающими постановками. Зрители смогут насладиться уникальными спектаклями, а также увидеть новейшую премьеру.

«Бабий бунт» (12+)

Когда: 1 марта в 18:00, 2 марта в 18:00.

Прошло уже не одно тысячелетие с тех пор, как на театральной сцене появился этот простой, но увлекательный сюжет: жизнь в казачьем хуторе текла размеренно. Мужчины проводили время за гуляньями, пробовали самогон, строго наказывали своих жен и наводили порядок с помощью кулака. Женщины, в свою очередь, терпеливо сносили их выходки и неустанно занимались домашними хлопотами. Ничто не предвещало беды, пока однажды в родные края не вернулась Настя. Она решила научить местных казачек новому взгляду на жизнь и привнести в их быт чуточку ума и разума.

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Творческая встреча с Алексеем Исаевым (6+)

Когда: 5 марта в 19:00.

Театр всегда будет привлекать зрителей своими застенчивыми тайнами и неизведанными загадками. Что может сравниться с завораживающим светом сцены и тихим шорохом кулис? Только возможность заглянуть за кулисы! Как создается спектакль? Как актеры погружаются в свои роли? Как они расслабляются? Есть ли у них увлечения помимо театра? Как они приходят в эту профессию? О чем они мечтают? Для тех, кто хочет узнать ответы на эти вопросы, Рязанский музыкальный театр приурочил к своему 20-летию особое событие – цикл публичных встреч «Театр без грима».

В дружеской атмосфере театрального холла зрители смогут пообщаться с солистами, режиссерами, дирижерами и другими творческими личностями Рязанского музыкального театра. Кто-то поделится интересными фактами из жизни, кто-то раскроет профессиональные секреты, а кто-то покажет себя с неожиданной стороны. Зрители смогут задавать вопросы, что сделает общение еще более увлекательным.

«Все мы театралки» (12+)

Когда: 8 марта в 18:00, 9 марта в 18:00.

Концертная программа посвящена Международному женскому дню 8 марта. В этот вечер очаровательные дамы смогут ощутить себя настоящими звездами театра и насладиться отрывками из выдающихся спектаклей: мюзиклов М.И. Дунаевского «Три мушкетёра» и «Алые паруса», пьес В.М. Баскина «Средство Макропулоса» и «Здравствуйте, я ваша тётя!», опер П.И. Чайковского «Снегурочка» и Ж. Бизе «Кармен», а также оперетт И. Кальмана «Королева чардаша» и П. Абрахама «Бал в «Savoy».

Поздравят присутствующих на вечере такие персонажи, как Мизгирь и Мустафа, Николка и мистер Хеннесси, Бабс и Бонни, индийский принц Раджами, а также господин Ферштейн, который, согласно сюжету, приехал, чтобы выяснить, заслуживает ли Рязанский музыкальный театр поездки на гастроли в Бразилию.

«Севастопольский вальс» (12+)

Когда: 21 марта в 19:00, 23 марта в 18:00, 28 марта в 19:00, 30 марта в 18:00.

К юбилею Великой Победы Рязанский музыкальный театр анонсирует премьеру оперетты Константина Листова «Севастопольский вальс».

Сюжет этой героико-романтической истории разворачивается в июне 1942 года, в последние дни защитной операции Севастополя, а затем переносит нас в мирное время, где герои встречаются, чтобы восстановить разрушенный город и соединить свои сердца навсегда.

Классическая оперетта всегда приносит радость музыки и любви. Авторы «Севастопольского вальса» смогли наполнить традиционную музыкальную форму глубоким смыслом, подняв важные вопросы о героизме и самоотверженности советского народа в сложные военные и послевоенные годы. В то же время, «Севастопольский вальс» — это трогательная и добрая история, полная искренних эмоций, весёлых шуток и знакомых персонажей.

Оперетта соответствует духу любимых советских фильмов о любви, дружбе и мужестве, оставаясь актуальной и свежей в наши дни, как морской бриз в Севастополе!