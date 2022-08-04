Рязанский музыкальный театр открыл новый сезон

Сбор труппы после летнего отпуска прошёл 2 августа. Директор и худрук театра Марина Чернышова рассказала о ближайших планах. Об этом сообщается на сайте музыкального театра.

Откроет 19-ый театральный сезон комедия В. Баскина «Здравствуйте, я ваша тётя!» 19 августа в 19 часов. Билеты уже в продаже. Уже стартовали репетиции музыкального спектакля «Снегурочка» по мотивам одноимённой пьесы А.Н. Островского. Премьера намечена на 22 октября.

Продолжится работа над мюзиклом В. Баскина «Призрак замка Кентервиль». Премьера спектакля по мотивам новеллы О. Уайльда «Кентервильское приведение» пройдёт 6 октября. 4 ноября музыкальный театр традиционно порадует зрителей концертной программой.

Для юных зрителей подготовят добрую сказку, название которой пока не раскрывается. Театр продолжит и гастрольную деятельность, в ближайшее время гастроли пройдут в Туле. По словам Марины Чернышовой, предстоящий сезон будет очень ярким, насыщенным и богатым на события.