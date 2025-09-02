Вторник, 2 сентября, 2025
Рязанский музыкальный театр и школа-интернат №26 запустили творческую лабораторию «Свет внутри тебя»

Анастасия Мериакри

2 сентября в стенах школы-интерната №26 состоялось торжественное открытие творческой лаборатории «Свет внутри тебя» — уникального проекта, реализуемого Рязанским музыкальным театром в сотрудничестве с образовательным учреждением при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Ассоциации музыкальных театров России.

В рамках проекта «Театр+Общество» будет создана творческая лаборатория и организованы серии мастер-классов для слабовидящих детей. С учащимися школы-интерната №26 будут работать режиссёр Урсула Макарова, педагог по вокалу Алексей Никифоров, хормейстер Ирина Волкова, хореограф Елена Ушатикова. Результатом станет постановка театрализованной концертной программы с участием слабовидящих детей и солистов Рязанского музыкального театра Алексея Никифорова, Марины и Сергея Головкиных. Художником-постановщиком выступит главный художник театра Анна Лифанова. Показ концертной программы «Волшебный цветок» состоится 24 октября 2025 года на сцене Рязанского музыкального театра.

Мероприятие, прошедшее в атмосфере тёплого, искреннего и вдохновляющего диалога между театром и детьми, стало символическим началом большого творческого пути. Цель проекта — раскрыть внутренний потенциал каждого ребёнка через искусство, помочь выразить себя, почувствовать уверенность и найти «свет внутри».

Праздник открылся ярким музыкальным номером в исполнении воспитанников школы-интерната. Их талант, искренность и открытость вызвали бурные аплодисменты и глубокие эмоции у всех присутствующих.

С приветственным словом обратились директор школы-интерната №26 Марина Бойко и директор ГАУК «Рязанский музыкальный театр» Марина Кауркина. В своих выступлениях они подчеркнули важность взаимодействия культуры и образования, а также выразили уверенность в том, что совместный путь к искусству станет для детей источником радости, вдохновения и личностного роста.

Солисты Рязанского музыкального театра Алексей Никифоров, а также почётные работники культуры Рязанской области — Марина и Сергей Головкины подарили залу музыкальные номера, наполненные глубоким смыслом и теплотой.

Творческая лаборатория «Свет внутри тебя» — это не просто серия мастер-классов и репетиций. Это пространство, где дети смогут раскрыться, почувствовать себя частью большой театральной семьи и внести свой вклад в создание уникального спектакля. Итогом работы лаборатории станет театрализованная концертная программа «Волшебный цветок», которая пройдёт на сцене Рязанского музыкального театра 24 октября.

