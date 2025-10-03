Рязанский молодежный хор поздравил страну с 130-летием Сергея Есенина в прямом эфире Первого канала

3 октября отмечается 130-летие со дня рождения великого русского поэта Сергея Александровича Есенина. В честь этого события на утренней программе Первого канала «Доброе утро» рязанские музыканты подготовили небольшой сюрприз.

В прямом эфире с музыкальным приветствием выступил Рязанский государственный молодежный хор. Коллектив из родного для поэта края исполнил проникновенную композицию.

Этот творческий номер стал данью уважения и любви к наследию поэта, чьи строки, полные любви к Родине и тонких переживаний, остаются близки и понятны людям всех поколений.