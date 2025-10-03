Пятница, 3 октября, 2025
10.8 C
Рязань
Общество

Рязанский молодежный хор поздравил страну с 130-летием Сергея Есенина в прямом эфире Первого канала

7info7
Скриншот из передачи «Доброе утро»

3 октября отмечается 130-летие со дня рождения великого русского поэта Сергея Александровича Есенина. В честь этого события на утренней программе Первого канала «Доброе утро» рязанские музыканты подготовили небольшой сюрприз.

В прямом эфире с музыкальным приветствием выступил Рязанский государственный молодежный хор. Коллектив из родного для поэта края исполнил проникновенную композицию.

Этот творческий номер стал данью уважения и любви к наследию поэта, чьи строки, полные любви к Родине и тонких переживаний, остаются близки и понятны людям всех поколений.

Самые читаемые материалы

Культура и события

Кто из звёзд выступит в Константинове на Есенинском празднике 4 октября

На праздник в Рязанскую область приедут известные артисты.
Культура и события

130-летие Сергея Есенина в Константинове: как добраться, афиша всероссийского праздника

Редакция 7info представляет подробный гид по программе есенинского торжества, которое пройдёт 4 и 5 октября.
Новости России

«Царьград»: Россия получила козырь против ракет Tomahawk благодаря КНДР

В руках российской армии может оказаться оружие из Северной...
Новости мира

План Трампа рухнул: почему «Томагавки» оказались блефом для Украины 

Планы Трампа трещат по швам: почему «Томагавки» для Киева оказались блефом, а Европа перешла к «кредитам за русский счёт»
Новости России

«Летит очень жестко»: Шарий рассказал о массированном ударе по Украине

Российские войска ночью нанесли массированный удар по военным объектам...

Последние новости

Официальная Рязанская лига объявила дату проведения полуфинала КВН

Игра состоится уже на следующей неделе.

Мэрия объяснила, почему у рязанцев из крана течёт ржавая горячая вода

На вопрос пользовательницы соцсети в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова ответили сотрудники администрации Рязани. 

Водитель грузовика погиб в ДТП в Шацком районе

По предварительной информации, 45-летний житель Рязанского района, находившийся за рулем автомобиля «ГАЗ», совершил наезд на стоящий в попутном направлении грузовой автомобиль «Донгфенг», которым управлял 33-летний водитель.

Названы реальные причины отсутствия интима у целого поколения россиян

Кортизол убивает их либидо, а невозможность повторить сцены из порно разочаровывает в сексе.

Судьбу дочери пропавшего на СВО бойца решают в Петербурге 

Школьница попала в приют после того, как отказалась возвращаться к своей мачехе, Анжелике.

Даниил Напалков получил мандат депутата Рязанской облдумы

Напалков займёт место Игоря Мурога, который стал сенатором от Рязанской области. 

Новая площадка для выгула собак появилась в парке Гагарина в Рязани

Площадка создана при поддержке проекта партии «Единая Россия» – «Защита животного мира». 

Рязанцам объяснили, как пересчитают плату за отопление 

Жителей города волнует тема оплаты тепла, люди не готовы платить за то, чего нет.

Участник «ГЕРОИ62» рассказал, как опыт спецназа помогает в развитии малой родины

Участники второго потока программы «ГЕРОИ62» активно проходят стажировку, получая ценные рекомендации от своих наставников. Для Романа Кармушина такая работа уже знакома.

Сенатор Игорь Мурог стал наставником для участника программы «ГЕРОИ62»

Сенатор РФ от Рязанской области Игорь Мурог стал наставником для Алексея Косинова, который принимает участие во втором потоке программы «ГЕРОИ62».

УФАС выявило нарушения в деятельности администрации Касимовского округа 

Арбитражный суд Рязанской области  признал решение Рязанского УФАС законным и обоснованным.

В Касимовском округе завершается капремонт моста через Сынтулку

По информации правительства Рязанской области, объект планируется сдать в эксплуатацию в октябре текущего года.

Рязанка пожаловалась на расселённые дома, мимо которых страшно ходить

В этих пустующих домах постоянно кто-то находится!

ФСБ завершила расследование дела о публичном оправдании терроризма в Рязани

Следствием установлено, что обвиняемый, который является приверженцем праворадикальной идеологии, разместил в Telegram серию публикаций. Эти материалы были направлены на публичное оправдание террористической деятельности украинских националистических формирований.

Российские туристы рассказали, почему больше не вернутся в Абхазию

Туристы из России все чаще жалуются на отдых в...