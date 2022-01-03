Рязанский мэр проверила качество уборки снега во дворах и на улицах

2 января мэр Рязани Елена Сорокина провела первый в 2022 году объезд городских территорий. Главная цель – проверить, как проводится уборка улиц и дворов от снега в новогодние праздники. Также в ходе проверки обратили внимание и на расчистку контейнерных площадок, уточняет пресс-служба администрации.

На улице Типанова рядом с домом 22 образовались снежная колея и наледь. Управляющая компания «Зелёная роща» не очистила снег, из-за этого двор находится в неприглядном состоянии. Сорокина дала поручение привести территорию двора в порядок. Для расчистки снега там используют технику.

На улице Шевченко от снега плохо расчищена новая дорога. Работе спецтехнике мешают припаркованные автомобили. Плохо очищен и двор рядом с домом 3, завалена контейнерная площадка. За эту территорию также отвечает организация «Зелёная роща». Организации мэр сделала замечание, своим подчинённым она поручила взять эти адреса под контроль.

Реклама

Ранее жалобы поступали на качество уборки проезжей части улицы Татарской. По словам главы администрации, уборочные машины там работают по графику. Правда, расчистке снега мешают припаркованные автомобили. Вопрос с уборкой улицы Елена Сорокина поручила проконтролировать руководству Дирекции благоустройства города.

Хорошо с уборкой вверенной ей территории справляется, по словам мэра, компания «Уютсервис». На улицу Берёзовой проезд к дому 1Г хорошо расчищен, в нормальном состоянии содержится контейнерная площадка.

На крышах домов 1 и 3 по улице Гоголя образовались сосульки. Сорокина поручила срочно огородить эту территорию и убрать их. Из-за небольшой оттепели такая ситуация образовалась и во многих других домах Рязани.

– МКУ «УДТ» и управлению энергетики и ЖКХ поручила организовать взаимодействие с УК, сосульки удалить. Это вопрос безопасности людей, – отметила глава администрации.

По её словам, плохо убран снег на улице 4-я линия. Там необходимо провести повторное грейдирование. Туда поручено направить спецтехнику.

Также Елена Сорокина посетила улицу Весеннюю. Во время объезда территорий, который состоялся в декабре, рядом с домом 28 был плохо прочищен подъезд к контейнерной площадке.

– Проверила исполнение поручения – исправить ситуацию – сейчас здесь все убрано, замечаний нет, – доложила мэр.

Вместе с подчинёнными Сорокина осмотрела остановку рядом с вокзалом Рязань-1. По этому участку были обращения от жителей по вывозу огромных куч снега. По информации руководителя Дирекции благоустройства, вывоз запланирован в ночь с 4 на 5 января. Внимание Дирекции благоустройство обратили на необходимость убрать снег с парковки напротив магазина «Магнит».