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Среда, 9 февраля, 2022

Рязанский митрополит Марк высказался о влиянии негативных новостей на человека

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Рязанский митрополит Марк высказался о влиянии негативных новостей на человека

Александр Ильин
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Митрополит Рязанский и Михайловский Марк высказался о влиянии негативных новостей с громкими заголовками на человека в эфире программы «Слово Архипастыря» на портале «Логос».

В качестве примера Марк рассказал историю девушки, у которой не получалось завести детей из-за стресса после чтения плохих новостей. 

Кроме того, один молодой человек, по словам священнослужителя, был вынужден принимать антидепрессанты на фоне большого количества негатива в информационном пространстве.

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Митрополит Марк призвал следить за качеством информации производителям и потребителям.

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