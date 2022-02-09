Рязанский митрополит Марк высказался о влиянии негативных новостей на человека

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк высказался о влиянии негативных новостей с громкими заголовками на человека в эфире программы «Слово Архипастыря» на портале «Логос».

В качестве примера Марк рассказал историю девушки, у которой не получалось завести детей из-за стресса после чтения плохих новостей.

Кроме того, один молодой человек, по словам священнослужителя, был вынужден принимать антидепрессанты на фоне большого количества негатива в информационном пространстве.

Реклама

Митрополит Марк призвал следить за качеством информации производителям и потребителям.