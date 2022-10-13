Рязанский Минздрав прокомментировал ситуацию с инсулином для детей

Минздрав Рязанской области прокомментировал ситуацию с инсулином для детей.

Ранее родители пожаловались губернатору Павлу Малкову на то, что для детей закупили более дешёвый и непривычный препарат.

В сообщении Минздрава говорится, что целый ряд инсулиновых препаратов имеют одно международное непатентованное наименование (МНН): Инсулин Аспарт. В России зарегистрированы препараты: Новорапид, Росинсулин Аспарт, Фиасп, Ринфаст. Все они имеют показания к применению у детей с 1 года и возможность использования при помповой терапии.

Закупается МНН, знать заранее, какой инсулин поставят, невозможно. Чтобы закупить определённое наименование, у пациента должна быть индивидуальная непереносимость лекарства или оно должно быть неэффективно.

— Для этого пациенту или его законным представителям нужно обратиться в поликлинику по месту жительства, чтобы там зафиксировали подобный случай в медицинской документации и предоставили информацию в министерство, — говорится в сообщении Минздрава.

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