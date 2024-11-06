Среда, 6 ноября, 2024
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Рязанский Минтранс сделал заявление о зимних шинах

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Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

Минтранс Рязанской области на странице ВКонтакте обратился к водителям. Рязанцам настоятельно рекомендуют «переобуть» автомобили.

— Не забывайте про безопасность на дороге! Наступили холода, и пора менять летние шины на зимние, чтобы ваши поездки были комфортными и безопасными, — говорится в сообщении.

Ведомство также опубликовало информационные карточки.

Рязанский Минтранс сделал заявление о зимних шинах
Рязанский Минтранс сделал заявление о зимних шинах
Рязанский Минтранс сделал заявление о зимних шинах
Рязанский Минтранс сделал заявление о зимних шинах
Рязанский Минтранс сделал заявление о зимних шинах
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