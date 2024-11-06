На главнуюНовости Рязани и области Рязанский Минтранс сделал заявление о зимних шинах Дата публикации 06.11.2024 11:45 Алексей Самохин Изображение от wirestock на Freepik Поделиться VKTelegramWhatsAppViberРаспечататьTwitterEmail Минтранс Рязанской области на странице ВКонтакте обратился к водителям. Рязанцам настоятельно рекомендуют «переобуть» автомобили. — Не забывайте про безопасность на дороге! Наступили холода, и пора менять летние шины на зимние, чтобы ваши поездки были комфортными и безопасными, — говорится в сообщении. Ведомство также опубликовало информационные карточки. Новости рубрики Новости Рязани и области В Рязани отключили свет на 13 улицах Сотрудники РГРЭС уже проводят ремонтно-восстановительные работы. Новости Рязани и области Рязанские кардиологи избавили пациентку от аритмии с помощью радиочастотной абляции Ольга, страдавшая от частых приступов сердцебиения, одышки и слабости, в течение трёх лет сталкивалась с неприятными симптомами Новости Рязани и области Руслан Юсупов возглавил филиал ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях На этом посту он сменил Ивана Анашкина, который возглавил АО «Максима Телеком» (совместное предприятие «Ростелекома» и Московского метрополитена)