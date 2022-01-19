Рязанский минтранс проиграл иск к подрядчику по ремонту Солотчинского моста

Арбитражный суд Рязанской области отказал в удовлетворении иска Минтранса региона к ООО «Альянс Проект». Резолютивная часть решения опубликована на сайте суда.

Министерство пыталось взыскать с «Альянс Проект» 3 миллиона 64 тысячи 896 рублей 64 копейки.

9 октября 2017 года чиновники заключили с компанией контракт на на выполнение проектно-изыскательских работ по ремонту моста через Оку в Рязани. 19 декабря 2017 года, в оговорённый контрактом срок, работы были приняты на сумму 1,9 миллиона рублей. 27 числа деньги перечислили подрядчику.

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При проведении проверки Контрольно-счётной палатой Рязанской области выяснилось, что разработчик документации завысил стоимость ремонта на 3 064 896,64 руб., неверно указав размер затрат на строительство временных зданий и сооружений, стоимость материалов.

Именно эти деньги и пыталось взыскать с «Альянс Проект» министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области. Сначала направив претензию фирме, затем подав иск в суд.

Принимая решение отказать в удовлетворении иска, суд исходил из того, что доказательств, свидетельствующих о выполнении ответчиком работ по договору с ненадлежащими объемом и расценкой, истец не представил.

Также истец не доказал наличие у подрядчика неосновательного обогащения вследствие получения оплаты по фактически не выполненным работам.