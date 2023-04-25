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Вторник, 25 апреля, 2023

Рязанский Минтранс ответил на вопрос о состоянии дороги Рязань — Касимов — Нижний Новгород

Минтранс Рязанской области на странице губернатора Павла Малкова ВКонтакте ответил на вопрос пользователя о состоянии автодороги Рязань — Касимов — Нижний Новгород.

«По указанному Вами маршруту проходит 2 участка дороги:

  1. От Рязани до поворота на ул. Урицкого в Туме вошел в состав федеральной трассы трассы „P-132“. Мы видим многочисленные обращения жителей и передаем все замечания коллегам. Для уточнения информации о сроках проведения ремонтных работ на участке рекомендуем напрямую обратиться Росавтодор.
  2. От дома культуры в Туме до г. Касимова подведомственен нашей сети. В районе д. Давыдово на дороге в прошлом году провели капитальный ремонт. К нормативу привели 5,938 км. Также завершили ремонт железобетонного моста через р. Гусь в районе н. п. Гусь Железный Касимовского района. В апреле провели плановое обследование. На ремонтном участке прошлого года выявили ряд недочетов. Подрядчик уже приступил к их устранению по гарантии. На оставшемся участке приступили к ямочному ремонту.»

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