Рязанский Минтранс напомнил об ограничениях на мосту через Проню

В связи с началом ремонтных работ движение автотранспорта весом более 10 тонн по мосту через р.Проня в р. п. Пронск на участке автодороги Рязань — Пронск — Скопин запрещено. Об этом сегодня напомнил Минтранс Рязанской области.

Ограничение сохранится до 31 октября 2023 года включительно. Транспортное сообщение не нарушено, имеются объездные пути через г. Михайлов и г. Кораблино.

Движение автомобилей весом до 10 тонн осуществляется по одной из сторон моста.

— Уважаемые водители! Просим учитывать данную информацию при планировании своего маршрута! — говорится в сообщении Минтранса.