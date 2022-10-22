Рязанский министр рассказал о поездке в Сирию

Возвращаемся из поездки в Сирию. Рабочая часть миссии была насыщенной — провели двусторонние встречи: обсудили сотрудничество между сирийскими и рязанскими вузами, в том числе подготовку в наших вузах сирийских ИТ-специалистов, поделились нашим опытом цифровизации в здравоохранении. Считаю, что очень плодотворно пообщались с коллегами по вопросам информационной безопасности.

Но, честно говоря, особенно запомнятся встречи с людьми. Этим летом в Горьковской библиотеке рязанцы могли увидеть рисунки сирийских школьников. Конкурс правительства Рязанской области назывался «Россия глазами сирийских детей». Буквально вчера я познакомился с авторами этих добрых, ярких работ и с удовольствием вручил им подарки.

Мы побывали с гуманитарным визитом в лагере беженцев. Российская делегация привезла в Сирию медицинское оборудование, солнечные батареи, генераторы дезинфицирующие средства — всё то, что так необходимо жителям региона для восстановления нормальной жизни.

Возвращаюсь в рязанские проекты, но обязательно буду держать на контроле реализацию тех договоренностей, которые удалось достичь.