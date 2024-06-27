Рязанский медуниверситет вошёл в сотню лучших вузов России по версии «Интерфакса»

Группа «Интерфакс» представила XV ежегодный Национальный рейтинг университетов (НРУ) за 2024 год. В рамках проекта НРУ-2024 проведена оценка деятельности 378 университетов России. В рейтинг включены все статусные университеты страны: 29 национальных исследовательских университетов и центров, 10 федеральных, 33 опорных, а также 144 университета, участвующих в программе «Приоритет 2030». Кроме того, оценена деятельность 21 негосударственного университета.

Деятельность университетов оценивалась по шести параметрам: образование, исследования, социальная среда, сотрудничество, инновации/предпринимательство и бренд. Оценка проводилась на основании обработки анкет, представленных университетами, доступных публичных данных, размещаемых учебными заведениями на своих сайтах, публичных данных информационных ресурсов Министерства науки и высшего образования РФ, а также данных из информационно-аналитических систем группы «Интерфакс».

Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова находится в Национальном рейтинге на 82-83 месте. При этом по таким параметрам, как образование, бренд и инновации/предпринимательство, РязГМУ занимает соответственно 45, 51 и 53-54 места. Стоит отметить, что по сравнению с прошлогодним рейтингом РязГМУ заметно улучшил свои позиции, поднявшись с 113 места.

Проект «Национальный рейтинг университетов» реализуется группой «Интерфакс» с 2010 года. Его главная цель – развитие механизмов и процедур независимой системы оценки российских вузов и их образовательных программ, повышение конкурентоспособности российской системы образования, научных исследований и технологического предпринимательства, развитие федеральных и региональных университетов.