Рязанский медцентр при реализации нацпроекта похитил из бюджета более 1 млн

Рязанский частный медцентр подозревают в мошенничестве при реализации пилотного этапа федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

В марте 2022 года клиника получила из регионального бюджета субсидию размером 1 668 500 рублей. На эти деньги центр должен был организовать патронаж и медосмотр на дому жителей старше 65 лет.

В конце 2022 года медцентр отчитался о реализации проекта, однако позже было выявлено, что в профильное министерство поступили ложные сведения. Так, сотрудник клиники стал причастен к хищению размером больше миллиона рублей.

УМВД России по Рязанской области возбудило уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.