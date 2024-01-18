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Рязанский медцентр при реализации нацпроекта похитил из бюджета более 1 млн

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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay
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Рязанский частный медцентр подозревают в мошенничестве при реализации пилотного этапа федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

В марте 2022 года клиника получила из регионального бюджета субсидию размером 1 668 500 рублей. На эти деньги центр должен был организовать патронаж и медосмотр на дому жителей старше 65 лет.

В конце 2022 года медцентр отчитался о реализации проекта, однако позже было выявлено, что в профильное министерство поступили ложные сведения. Так, сотрудник клиники стал причастен к хищению размером больше миллиона рублей.

УМВД России по Рязанской области возбудило уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.

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