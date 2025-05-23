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Изображение от pvproductions на Freepik
Изображение от pvproductions на Freepik
Культура и события

Рязанский «Марко Молл» громко финалит весну

Алексей Самохин

Весну в Рязани «Марко Молл» предлагает проводить ярко, активно и громко. ТРЦ подготовил несколько разноплановых событий, которые подарят гостям и участникам новые впечатления и только положительные эмоции.

В предстоящую субботу, 24 мая, в «Марко Молл» можно услышать, как звучит самый громкий авто города. Здесь пройдет фестиваль автозвука и тюнинга TOP BATTLE FEST-2025 (16+), который ТРЦ проводит совместно со студией автозвука «Медведь».

Рязанский «Марко Молл» громко финалит весну ТРЦ подготовил несколько разноплановых событий, которые подарят гостям и участникам новые впечатления и только положительные эмоции.

Участки такого необычного «вокального» конкурса для автомобилей в честном поединке продемонстрируют возможности своих звуковых систем.

Подробнее о фестивале в «Марко Молл», а также ссылку на регистрацию участников можно найти здесь: vk.com/top_battle_fest

TOP BATTLE FEST-2025 (16+), 24 мая, открытие — в 10:30, награждение самых громких и креативных — в 20:00.

24 мая, когда во всех школах Рязани пройдут последние звонки, «Марко Молл» приглашает продолжить празднование окончания учебного года на «Вечеринке выпускников».

Рязанский «Марко Молл» громко финалит весну ТРЦ подготовил несколько разноплановых событий, которые подарят гостям и участникам новые впечатления и только положительные эмоции.

В афише праздника много хорошей музыки, яркое и воздушное бумажное шоу, выступление ходулистов и подарок каждому гостю — переводное тату. Всех творческих, веселых и находчивых выпускников, кто подготовит номер и захочет выступить на вечеринке, ТРЦ приглашает зарегистрироваться по ссылке.

«Вечеринка выпускников», начало: 14:30, вход свободный. 0+.

На майский финал ТРЦ «Марко Молл» подготовил супер турнир для рязанских геймеров. 30 мая здесь пройдет первый в Рязани батл Warpoint в виртуальной реальности с призовым фондом для команд-победителей в 50 тысяч рублей.

Рязанский «Марко Молл» громко финалит весну ТРЦ подготовил несколько разноплановых событий, которые подарят гостям и участникам новые впечатления и только положительные эмоции.

С правилами турнира можно ознакомиться по ссылке.

Турнир в «Марко Молл» — это игра командная. Необходимо собрать команды из четырех человек, придумать название и выбрать капитана. А зарегистрировать команду можно по номеру телефона: +79290681500.

VR-турнир, 30 мая, начало — 11:00. Возрастное ограничение: 6+.

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Реклама: МК ООО "МАРКО МОЛЛ", ИНН: 3900033974, erid: 2Vtzqx6i7kZ

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