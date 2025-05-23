Рязанский «Марко Молл» громко финалит весну

Весну в Рязани «Марко Молл» предлагает проводить ярко, активно и громко. ТРЦ подготовил несколько разноплановых событий, которые подарят гостям и участникам новые впечатления и только положительные эмоции.

В предстоящую субботу, 24 мая, в «Марко Молл» можно услышать, как звучит самый громкий авто города. Здесь пройдет фестиваль автозвука и тюнинга TOP BATTLE FEST-2025 (16+), который ТРЦ проводит совместно со студией автозвука «Медведь».

Участки такого необычного «вокального» конкурса для автомобилей в честном поединке продемонстрируют возможности своих звуковых систем.

Подробнее о фестивале в «Марко Молл», а также ссылку на регистрацию участников можно найти здесь: vk.com/top_battle_fest

TOP BATTLE FEST-2025 (16+), 24 мая, открытие — в 10:30, награждение самых громких и креативных — в 20:00.

24 мая, когда во всех школах Рязани пройдут последние звонки, «Марко Молл» приглашает продолжить празднование окончания учебного года на «Вечеринке выпускников».

В афише праздника много хорошей музыки, яркое и воздушное бумажное шоу, выступление ходулистов и подарок каждому гостю — переводное тату. Всех творческих, веселых и находчивых выпускников, кто подготовит номер и захочет выступить на вечеринке, ТРЦ приглашает зарегистрироваться по ссылке.

«Вечеринка выпускников», начало: 14:30, вход свободный. 0+.

На майский финал ТРЦ «Марко Молл» подготовил супер турнир для рязанских геймеров. 30 мая здесь пройдет первый в Рязани батл Warpoint в виртуальной реальности с призовым фондом для команд-победителей в 50 тысяч рублей.

С правилами турнира можно ознакомиться по ссылке.

Турнир в «Марко Молл» — это игра командная. Необходимо собрать команды из четырех человек, придумать название и выбрать капитана. А зарегистрировать команду можно по номеру телефона: +79290681500.

VR-турнир, 30 мая, начало — 11:00. Возрастное ограничение: 6+.