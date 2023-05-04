Рязанский Лесопарк откроет летний сезон велопробегом

14 мая в Лесопарке откроется летний сезон. Управление по физкультуре и спорту мэрии Рязани приглашает поучаствовать в велопробеге.

Спортсмены будут собираться с 9:30 возле сцены. Велопробег стартует в 10 часов.

В 11 часов участников спортивного праздника ждут интересная викторина, выступление творческих коллективов, мастер-класс и многое другое.

Принять участие в велопробеге могут все желающие.

Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослых.

Возрастное ограничение 12+