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Четверг, 4 мая, 2023

Рязанский Лесопарк откроет летний сезон велопробегом

Источник: Администрация города Рязани ВКонтакте
Источник: Администрация города Рязани ВКонтакте

14 мая в Лесопарке откроется летний сезон. Управление по физкультуре и спорту мэрии Рязани приглашает поучаствовать в велопробеге.

Спортсмены будут собираться с 9:30 возле сцены. Велопробег стартует в 10 часов.

В 11 часов участников спортивного праздника ждут интересная викторина, выступление творческих коллективов, мастер-класс и многое другое.

Принять участие в велопробеге могут все желающие.

Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослых.

Возрастное ограничение 12+

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