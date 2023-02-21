Рязанский кремль сообщил график работы в праздничные выходные

Опубликован график работы музея-заповедника Рязанский кремль в праздничные дни.

22 февраля — музей работает до 17.00 (касса до 16.15)

23–26 февраля — музей работает с 10.00 до 18.00 (касса до 17.15).

Дворец Олега

— Экспозиция «От Руси к России» (археология, история XI- н. XX в.)

Выставки:

— «Реки и мосты» (выставка о роли рек и мостов в развитии городского пространства)

— «А.А. Киселев-Камский — художник, общественный деятель, учитель». К 155-летию со дня рождения

— «Трое из Солотчи» (выставка о жизни и творчестве художников Н. В. Шумова, И. П. Пожалостина, П.А. Радимова)

Гостиница Черни

— Экспозиция «Российское воинство» (история русской армии)

Консисторский корпус

— Экспозиция «Человек и природа» 0+

— Выставка «До нашей эры» 0+

Музейный центр им. А. И. Солженицына

— Основная экспозиция

Выставки:

— «Экранизации А. И. Солженицына: смысловые параллели»

— «Наталья Климова: «цветок среди максималистов»

— «Созвездье русских словарей».

Возрастное ограничение: 0+.