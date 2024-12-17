Рязанский кожно-венерологический диспансер будет оказывать помощь беспризорным детям

Рязанский кожно-венерологический диспансер будет оказывать медицинскую и социально-психологическую помощь беспризорным и безнадзорным детям. Это следует из постановления «Об утверждении перечня госуслуг, оказываемых госучреждениями Рязанской области, в отношении которых Минздрав региона осуществляет функции и полномочия учредителя».

Согласно документу, «Медицинский информационно-аналитический центр» займется внедрением лучших практик и проектов в систему здравоохранения. В частности, технологий бережливого производства, которые помогут увеличить производительность труда.

Документ вступит в силу 1 января 2025 года.