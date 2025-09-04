Рязанский колледж электроники вошел в топ учебных заведений, где будет развиваться студенческая лига по дрон-рейсингу

Рязанский колледж электроники вошел в топ-20 ведущих вузов и колледжей, где будет развиваться студенческая лига по дрон-рейсингу (гонка дронов). Об этом сообщили в министерстве экономического развития Рязанской области.

Колледж получит пульты управления, дроны 75 класса, шлемы, трассы и лицензии симулятора Квадросим.

Отборочные этапы пройдут до 29 октября, лучшие пилоты представят Рязань в суперфинале Всероссийской студенческой лиги по гонкам дронов 2.0 в ноябре в Москве.

Рязанская область по поручению губернатора Павла Малкова одной из первых стала участником национального проекта «Беспилотные авиационные системы». В рамках нацпроекта в колледже электроники открыли Центр практической подготовки по разработке, производству и управлению беспилотными авиационными системами. Он выпускает специалистов для отрасли и координирует кружки по дронам в 17 школах региона.

Сейчас на операторов беспилотников в колледже обучаются 430 студентов.