Рязанский кардиодиспансер внедрил новую форму работы. Это позволит усилить профилактическое направление, сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.
Теперь не только специалисты кардиодиспансера выезжают в районы, но и пациенты с болезнями системы кровообращения приезжают в медучреждение.
Централизованную доставку организуют муниципалитеты — районные власти поддержали инициативу медиков.
В диспансере пациенты проходят УЗИ-обследование, элетрокардиографию. Их осматривает не только кардиолог, но и окулист, эндокринолог, невролог. Таким образом, уже обследованы 30 жителей Спасского района. В следующую субботу на осмотр приедут еще 30 человек из Старожиловского района.
Новая форма не отменяет традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя методы работы с сельским населением. Так, развивается систем кураторства. За каждым районом закреплен ведущий специалист кардиодиспансера.