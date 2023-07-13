Четверг, 13 июля, 2023
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Рязанский кардиодиспансер внедрил новую форму работы

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Изображение от Freepik

Рязанский кардиодиспансер внедрил новую форму работы. Это позволит усилить профилактическое направление, сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Теперь не только специалисты кардиодиспансера выезжают в районы, но и пациенты с болезнями системы кровообращения приезжают в медучреждение.

Централизованную доставку организуют муниципалитеты — районные власти поддержали инициативу медиков.

«Люди проходят полное обследование. Диспансерное наблюдение является важнейшей составляющей частью профилактики тяжелых осложнений болезней системы кровообращения. Такие пациенты, как минимум, должны раз в год наблюдаться у кардиолога. Профильные специалисты есть не во всех районах, не везде есть необходимое оборудование. Мы берем это на себя», — подчеркивает главный врач Рязанского кардиодиспансера, кандидат медицинских наук Александр Данилов.

В диспансере пациенты проходят УЗИ-обследование, элетрокардиографию. Их осматривает не только кардиолог, но и окулист, эндокринолог, невролог. Таким образом, уже обследованы 30 жителей Спасского района. В следующую субботу на осмотр приедут еще 30 человек из Старожиловского района.

Новая форма не отменяет традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя методы работы с сельским населением. Так, развивается систем кураторства. За каждым районом закреплен ведущий специалист кардиодиспансера.

«Увеличено количество выездов. Теперь проводим их ежеквартально. Взяли не только крупные, но небольшие районы. На выездах наши врачи консультируют больных, в случае необходимости сразу же направляют в диспансер. Кроме того, оценивают эффективность диспансерного наблюдения пациентов с болезнями системы кровообращения, соблюдение клинических рекомендаций, показатели летальности, решение кадровых проблем, наличие необходимого оборудования, проводят анализ сложных случаев. Также еженедельно проводятся телемедицинские консультации», — говорит Александр Данилов.

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