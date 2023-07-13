Рязанский кардиодиспансер внедрил новую форму работы. Это позволит усилить профилактическое направление, сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Теперь не только специалисты кардиодиспансера выезжают в районы, но и пациенты с болезнями системы кровообращения приезжают в медучреждение.

Централизованную доставку организуют муниципалитеты — районные власти поддержали инициативу медиков.

«Люди проходят полное обследование. Диспансерное наблюдение является важнейшей составляющей частью профилактики тяжелых осложнений болезней системы кровообращения. Такие пациенты, как минимум, должны раз в год наблюдаться у кардиолога. Профильные специалисты есть не во всех районах, не везде есть необходимое оборудование. Мы берем это на себя», — подчеркивает главный врач Рязанского кардиодиспансера, кандидат медицинских наук Александр Данилов.

В диспансере пациенты проходят УЗИ-обследование, элетрокардиографию. Их осматривает не только кардиолог, но и окулист, эндокринолог, невролог. Таким образом, уже обследованы 30 жителей Спасского района. В следующую субботу на осмотр приедут еще 30 человек из Старожиловского района.

Новая форма не отменяет традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя методы работы с сельским населением. Так, развивается систем кураторства. За каждым районом закреплен ведущий специалист кардиодиспансера.